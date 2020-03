Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air-France-KLM : dévisse de -5% vers 6,165E Cercle Finance • 04/03/2020 à 17:02









(CercleFinance.com) - Les patrons des transporteurs aériens sont attendus à la Maison Blanche ce 4 mars et pendant ce temps là, Air-France-KLM dévisse de -5% supplémentaires vers 6,165E (nouveau plus bas annuel et depuis 18 mois), soit -38% depuis début janvier : le titre enfonce le plancher du 11 juin 2018 (6,6E) et pourrait s'en aller refermer dans la foulée le 'gap' des 5,59E du 15 février 2017.

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -4.13%