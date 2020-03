Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air-France-KLM dévisse de -3% vers 6,64E Cercle Finance • 02/03/2020 à 10:18









(CercleFinance.com) - Air-France-KLM dévisse de -3% vers 6,64E, soit -33% depuis début janvier : le titre qui a pulvérisé le plancher annuel des 7,5E retrace le plancher du 11 juin 2018 et pourrait s'en aller refermer dans la foulée le 'gap' des 5,59E du 15 février 2017.

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -6.80%