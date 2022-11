Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air-France/KLM: dévisse de 15% sur 1,2E avec une convertible information fournie par Cercle Finance • 16/11/2022 à 16:35









(CercleFinance.com) - Air-France/KLM dévisse de 15% jusque sur 1,2E avec le lancement d'une tranche d'obligations convertibles en actions à caractère hautement dilutif.

Le titre pulvérise son plancher de fin juillet et 3 octobre (1,24E) et à moins de sauver in extremis ce support, pourrait retracer dans la foulée son plancher historique du 5 juillet (1,08E)





Valeurs associées AIR FRANCE-KLM Euronext Paris -12.54%