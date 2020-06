Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air-France/KLM : des supports à 5,30 puis 4,75E. Cercle Finance • 09/06/2020 à 18:03









(CercleFinance.com) - Air-France/KLM a validé une reprise en 'V' jusque vers 6,48E mais subit un brusque pullback au niveau de l'ex-résistance des 5,30E du 25 mars au 9 avril. Le support suivant devrait se situer vers 4,90E puis 4,75E (50% de retracement du rebond amorcé sur 3,50E).

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -8.34%