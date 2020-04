AIR FRANCE-KLM : des emprunts de plusieurs milliards d'euros garantis par la France et les Pays-Bas?

(AOF) - Air France-KLM mènerait des discussions avec des banques pour emprunter plusieurs milliards d'euros sous la forme de crédits garantis par les Etats français et néerlandais, selon les informations de Reuters. Si les modalités et les montants ne sont pas encore finalisés, le scénario le plus probable serait celui d'un emprunt de 4 milliards d'euros garanti par l'Etat français pour Air France, combiné à un emprunt de près de 2 milliards garanti par l'Etat néerlandais pour KLM, a ajouté le média.

