Air France-KLM: déclaration de Toulouse saluée

(CercleFinance.com) - Airbus, Air France-KLM, ATR, Dassault Aviation, Groupe ADP, Safran et Thales saluent la déclaration faite à Toulouse par la Commission européenne et les États membres, s'engageant à travailler avec l'industrie aéronautique européenne à la décarbonation du secteur d'ici 2050.



'Nous exhortons la Commission européenne à mettre en oeuvre les alliances industrielles qui seront essentielles pour aligner l'ensemble de l'écosystème autour de cette ambition commune', indiquent les groupes dans leur communiqué commun.



Ils demandent en outre 'instamment à l'UE de mettre en oeuvre des mécanismes visant à garantir des conditions de concurrence équitables et à éviter toute fuite de carbone liée à une distorsion de la concurrence entre les acteurs de l'écosystème mondial de l'aviation'.





Valeurs associées AIR FRANCE-KLM Euronext Paris -1.01%