Air France-KLM: dans le rouge, un broker abaisse sa cible

(CercleFinance.com) - Air France-KLM cède près de 1,5% à Paris, pénalisé par une analyse d'UBS qui a renouvelé mercredi son opinion 'neutre' sur le titre tout en abaissant son objectif de cours de 4,5 à 4,1 euros.



Dans une note consacrée au secteur aérien en Europe, le bureau d'études dit prévoir une 'nouvelle ère' pour les transporteurs cette année, qu'il voit démarrer en douceur mais se terminer en fanfare.



'Si nous ne nous attendons pas à ce que le trafic en 2022 renoue avec ses niveaux de 2019, nous envisageons une poursuite du redressement en cours', pronostique-t-il.



Dans cette optique, ses valeurs privilégiées restent IAG et easyJet, qu'il recommande toutes deux à l'achat.



Concernant Air France-KLM, qu'il voit aligner une nouvelle perte opérationnelle cette année, UBS souligne que son nouvel objectif de cours fait apparaître un potentiel baissier aux niveaux de cours actuels.





