Air France-KLM : coopération renforcée avec Qantas

(CercleFinance.com) - Air France et KLM annoncent ce lundi renforcer leur coopération avec le groupe Qantas, via un rapprochement de leurs programmes de fidélisation et un nouvel accord de partage de codes.

Ainsi, à compter du 9 décembre, les membres de Flying Blue pourront gagner des miles et des XP sur des vols assurés par Qantas, et utiliser leurs miles pour en réserver. Ils bénéficieront également d'avantages supplémentaires lorsqu'ils emprunteront les vols de Qantas.

'Air France et KLM prévoient de lancer un accord de partage code sur des liaisons assurées par JetStar Asia Airways et JetStar Airways, deux compagnies membres de Qantas Group. Ce nouvel accord permettra d'offrir de nouvelles destinations en Asie du Sud-Est et en Australie via les vols de JetStar Asia Airways au départ de Singapour et ceux de JetStar Airways au départ de Denpasar', précise par ailleurs Air France-KLM.