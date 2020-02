Air France-KLM : coentreprise avec Delta AL et Virgin lancée

(CercleFinance.com) - Air France annonce avoir lancé, avec KLM, Delta Air Lines et Virgin Atlantic leur co-entreprise élargie offrant un plus large choix de liaisons et d'options de fidélité sur les voyages entre l'Europe, le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord.

'Ce nouveau partenariat permettra aux clients de bénéficier d'horaires plus pratiques, les quatre partenaires partageant le même objectif : offrir à leurs clients une expérience de vol fluide et homogène, quelle que soit la compagnie aérienne qu'ils empruntent. Les clients auront la possibilité de réserver des vols des quatre compagnies depuis chacune de leurs applications mobiles et sites Internet ou par le biais des agences de voyages. Les passagers auront accès à un service primé, à des produits cabines, boissons et rafraîchissements haut de gamme, ainsi qu'à un système de divertissement intégré au dossier des sièges, dans toutes les cabines des vols transatlantiques', indique la compagnie aérienne.

Les nouveaux avantages sont accessibles dès le 13 février. La coentreprise représente environ 23% de la capacité transatlantique totale, fret et passagers confondus, avec un chiffre d'affaires annuel combiné estimé à 13 milliards de dollars.