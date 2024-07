Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air France-KLM: CMA CGM dépasse les 10% des votes information fournie par Cercle Finance • 05/07/2024 à 13:25









(CercleFinance.com) - CMA CGM a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 30 juin, le seuil de 10% des droits de vote d'Air France-KLM et détenir 8,80% du capital et 12,83% des droits de vote de la compagnie aérienne, au résultat d'une attribution de droits de vote double.



Le géant de transport de marchandises a précisé, pour les six mois à venir, ne pas envisager de procéder à des acquisitions de titres Air France-KLM, ni de demander la nomination d'un représentant au conseil d'administration.





