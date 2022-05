Air France-KLM cible un résultat d'exploitation nettement positif au troisième trimestre

(AOF) - Air France-KLM a essuyé une perte nette de 552 millions d'euros au premier trimestre, soit une amélioration de 930 millions d'euros sur un an, soutenu par une forte hausse des recettes à 4,445 milliards d'euros (+105,7%). L'Ebitda est positif à hauteur de 221 millions d'euros, en amélioration de 849 millions d'euros.

Le cash-flow libre d'exploitation ajusté positif a atteint 630 millions d'euros, en amélioration de 1,974 milliard d'euros par rapport au premier trimestre de 2021.

Le Directeur général du Groupe, Benjamin Smith, a déclaré : " Malgré un contexte difficile, avec l'effet du variant Omicron, la situation en Ukraine et la forte hausse du prix du carburant, le Groupe affiche une nouvelle fois un EBITDA positif et a engrangé un volume important de réservations pour les trimestres à venir".

Le dirigeant a ajouté: "Le mois de mars a notamment été très encourageant avec une augmentation significative de la demande pour le trafic à motif affaires et premium, complétant la demande déjà forte pour le trafic de loisirs (tourisme) et les visites aux proches (VFR) sur l'ensemble de notre réseau mondial. Cela ouvre la voie à une saison estivale réussie pour toutes nos activités, que nous continuons à renforcer grâce à notre vaste plan de transformation."

La dette nette est ressortie à 7,7 milliards d'euros en baisse de 550 millions d'euros par rapport aux niveaux de fin 2021 grâce au cash-flow libre d'exploitation ajusté positif.

" Un environnement favorable au yield est attendu pour le reste de l'année 2022 avec une forte demande estivale entraînant des niveaux de yield supérieurs à 2019 ", a précisé la compagnie aérienne. Elle vise un résultat d'exploitation à l'équilibre au deuxième trimestre 2022 et nettement positif au troisième trimestre 2022.

Points clés

- Numéro 1 européen du transport aérien, né en 2000 de la fusion entre Air France, créé en 1933, et le hollandais KLM, fondé en 1019 ;

- Chiffre d'affaires de 11,1 Mds€ réalisé à 87 % dans le transport de passagers et le cargo, puis la maintenance ;

- Modèle d'affaires fondé sur l’optimisation de l’utilisation de la flotte, l’amélioration de la performance opérationnelle, la simplification des structures et les connectivités d'une part, la croissance du réseau court et moyen-courrier et le développement du long courrier par alliances (alliance de 19 compagnies d'aviation dans SkyTeam) et partenariats ;

- Capital détenu à 14,3 % par l'Etat français, 14 % par l'état néerlandais, 8,8 % par Delta Airlines, 8,8 % par China Airlines et 3,9 % par les salariés, Anne-Marie Couderc présidant le conseil d'administration, Benjamin Smith étant directeur général ;

Enjeux

- Stratégie de transformation : autofinancement d’exploitation positif et levier de la dette ramené à 3-3,5 % en 2023 / marge opérationnelle de 7 à 8 % en 2024 ;

- Stratégie d'innovation : au service de la relation attentionnée avec le client (recours massif aux techniques d’assistance vocale, intelligence artificielle, blockchain et réalité augmentée) / vers une aviation propre, soutien au carburants durables, roulage électrique pour le tractage au sol, surveillance de l’atmosphère…;

- Stratégie environnementale concentrée sur la réduction de 50 % (par rapport à 2005) des émissions de CO2, validée par le SBTi et notée 64/100 par Standard&Poor’s : Plan Climat avec 6 priorités dont modernisation de la flotte (2,5 Mds€ investis dans des avions consommant 25 % de moins de carburants), carburants durables en s'appuyant sur SkyNRG, plan de compensation avec le système CORSIA / lutte contre les nuisances sonores / recyclage à 60 % des déchets dangereux depuis 2020 et réduction, d'ici 2030, de moitié des déchets résiduels.

Défis

- Pas de retour aux niveaux de trafic de 2019 avant 2024 et incertitudes sur la réouverture des aéroports du Japon et de Chine ;

- Ouverture totale du ciel européen à la flotte du Qatar, préjudiciable aux compagnies européennes ;

- Poursuite des remontées de la recette unitaire par passager –en hausse de 26 % en 2021- et du coefficient d’occupation de Transavia (60 % en 2021) ;

- Remboursement des aides de l’Etat, pour 4 Mds€ au plus ;

- Perspectives pour 2022 : bénéfices structurels tirés des réductions de coûts de 1,4 Md€ ;

- Non versement de dividende en 2021 (pour la 7 ème année consécutive).

Une réduction future du nombre de déplacements

Selon une étude du cabinet Roland Berger, le nombre des déplacements personnels comme professionnels en avion pourraient reculer de 20% une fois les crises passées. Cette tendance négative résulte des préoccupations environnementales. L es passagers devraient davantage opter pour des compagnies aériennes respectueuses de l’environnement . Cette démarche est dans le prolongement du mouvement « flygskam » , « la honte de prendre l’avion », né en Scandinavie peu de temps avant le début de la pandémie. Le développement de la mobilité virtuelle favorisera également le recul des déplacements, qui sera plus important pour les déplacements professionnels (environ 21% à 24%) que pour les voyages personnels (14% à 20%). D’après l’étude, le long-courrier ne retrouvera ses niveaux de 2019 qu’en 2026.