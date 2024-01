Air France-KLM, Catana, Eurazeo...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Affluent Medical

Affluent Medical a déposé le pré-dossier 510(k) pour son anneau mitral Kalios auprès de la Food and Drug Administration (FDA) américaine. La medtech rappelle qu'un 510(k) est une soumission préalable à la mise sur le marché fait pour démontrer que le dispositif en question est aussi sûr et efficace - c'est-à-dire sensiblement équivalent – qu'un autre dispositif comparable déjà commercialisé. Elle a publié en septembre 2023 les résultats cliniques positifs d'une étude pivot concernant Kalios.

Air France-KLM

En mai 2022, Air France-KLM et CMA CGM avaient annoncé leur intention de conclure une coopération commerciale dans le domaine du cargo, devenue effective en avril 2023. Or, un environnement réglementaire contraint sur certains marchés importants n'a pas permis à la coopération de fonctionner de manière optimale. En conséquence, Air France-KLM et CMA CGM annoncent aujourd'hui leur décision de mettre fin aux accords existants le 31 mars 2024.

Catana Group

Catana Group annonce un chiffre d’affaires de 46,7 millions d’euros au premier trimestre 2023/2024, en hausse de 16,4%. Le groupe spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance invoque "le retour progressif à des conditions de production et de livraison plus sereines après deux années perturbées sur le plan logistique", "après le rythme de croissance colossal des dernières années". Le pôle Bateaux enregistre une croissance supérieure à 19% à 45,7 millions, traduisant également un retour progressif à la normale sur le plan des livraisons.

CGG

CGG annonce aujourd'hui que Sercel (sa division Sensing & Monitoring) a lancé sa nouvelle génération de systèmes d'acquisition terrestre 528 et de contrôle de vibrateurs VE564 qui améliorent l'enregistrement, la fiabilité, la productivité et la fidélité des données afin de répondre aux nouveaux défis à relever en matière d'acquisition sismique.

Drone Volt

En 2023, Drone Volt a enregistré une croissance de ses revenus de 74% et atteint un nouveau record historique de ventes : près de 24 millions d'euros. Cette progression du chiffre d'affaires sur l'année écoulée est fortement liée à "la progression des livraisons sur la commande record, annoncée au premier trimestre, d'un montant de plus de 20 millions d'euros", explique le constructeur de drones civils professionnels. À fin décembre 2023, 16 millions d'euros d'équipements ont été livrés, facturés et encaissés et le groupe a pour ambition de livrer le solde dès le premier semestre 2024.

Drone Volt lance une levée de fonds de l'ordre de 2 millions d'euros s'adressant aux investisseurs institutionnels et aux particuliers (via la plateforme PrimaryBid) afin de soutenir la poursuite de son ambitieux plan de croissance. Les fonds levés dans le cadre de l'offre globale lui permettront de renforcer son bilan et de se doter des ressources financières additionnelles pour poursuivre ses investissements dans les domaines les plus porteurs.

Eurazeo

Eurazeo a annoncé, au travers de son fonds Eurazeo Transition Infrastructure Fund, un investissement complémentaire dans Electra, spécialiste de la recharge rapide. Cet investissement s’inscrit dans le cadre d’une levée de fonds de 304 millions d’euros, qui va donner à l’opérateur les moyens de son développement européen. La société d’investissement est entrée au capital d’Electra en juin 2022 en tant qu’investisseur de référence.

Hoffmann Green

Hoffmann Green Cement Technologies a signé un partenariat stratégique avec Viavilla, un acteur immobilier haut de gamme spécialisé dans la construction de villas situées sur la côte atlantique. Ce partenariat local qui s’étend jusqu’à fin 2027 permettra de combiner haut de gamme et construction durable en proposant des villas bas carbones à base de ciments 0% clinker.

Implanet

Implanet a annoncé un chiffre d'affaires en baisse de 20% au quatrième trimestre, à 1,64 million d'euros, et un chiffre d'affaires annuel 2023 en recul de 10% à 7,44 millions d'euros. La medtech spécialisée dans les implants destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique affirme que sa trésorerie de 0,25 million d'euros lui permet d'être financée jusqu'en février 2024.

Ipsos

Ipsos, l'une des principales sociétés mondiales d'études de marché, annonce l'acquisition de Jarmany, entreprise reconnue au Royaume-Uni pour son savoir-faire en analyse et en stratégie de données. Fondée en 2008, la société accompagne plusieurs entreprises internationales dans leurs décisions opérationnelles, financières et stratégiques. Son expertise repose sur l'agrégation, l'analyse et la visualisation des données, en utilisant notamment l'intelligence artificielle.

JCDecaux

JCDecaux Pearl & Dean, société sœur à 100% de JCDecaux, a remporté le renouvellement de ses contrats publicitaires exclusifs avec MTR Corporation pour la gestion et l'exploitation publicitaire de huit lignes de MTR, dont la ligne Airport Express, ainsi que les droits non exclusifs de vente et de promotion de la publicité sur mobile de MTR. Le renouvellement de ces contrats est effectif du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028, MTR ayant la possibilité de les prolonger jusqu'à 10 ans au total.

LDC

LDC annonce l'entrée en négociation exclusive avec le groupe familial français Routhiau, fondé il y a près de 50 ans. Le fournisseur alimentaire de produits frais et surgelés emploie 360 collaborateurs et a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 72 millions d'euros associé à un EBITDA de 5,5 millions d'euros. Avec cette opération, LDC enrichira ses gammes de produits avec des synergies en matière de logistique et d'achats. Le projet prévoit la reprise de l'intégralité des équipes en place. L'accord définitif est toutefois soumis à l'autorisation préalable de l'Autorité de la Concurrence.

Thermador

Entreprise spécialisée dans les accessoires pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire, Themador a dégagé un chiffre d'affaires en 2023 en hausse de 4,9% à plus de 580 millions d'euros contre 554 millions d'euros un an auparavant.