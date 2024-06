Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air France-KLM: campagne de recrutement de pilotes cadets information fournie par Cercle Finance • 03/06/2024 à 14:19









(CercleFinance.com) - Air France annonce avoir ouvert les candidatures pour son programme de pilotes cadets, conçu pour former et lancer la carrière de la prochaine génération de pilotes, et accessible aux candidats de tous âges avec ou sans expérience de vol.



Les candidats retenus après un processus de sélection rigoureux bénéficieront d'une formation complète de 24 mois entièrement prise en charge par la compagnie, et dispensée par ses écoles partenaires.



A l'issue de la formation, c'est en qualité d'officiers pilote de ligne qu'ils prendront les commandes d'Airbus A220 et A320 d'Air France, ainsi que de Boeing B737 et d'Airbus A320neo de Transavia. La campagne de recrutement est ouverte jusqu'au 15 juillet.





Valeurs associées AIR FRANCE - KLM 10.80 EUR Euronext Paris +3.05%