Air France-KLM : cède à Vueling 18 de ses créneaux à Orly

(CercleFinance.com) - Air France va céder 18 créneaux journaliers de décollage et d'atterrissage à la compagnie Vueling au sein de l'aéroport de Paris-Orly, a annoncé aujourd'hui la commission européenne. En avril 2021, la commission européenne avait approuvé le projet de la France d'accorder jusqu'à 4 milliards d'euros pour la recapitalisation d'Air France. En contrepartie, il était convenu qu'Air France cède jusqu'à 18 créneaux journaliers à l'aéroport de Paris-Orly. L'idée était de permettre l'entrée ou l'expansion pérenne d'un transporteur concurrent dans cet aéroport, dans l'intérêt des consommateurs. Ainsi, 'le soutien en capital considérable accordé à Air France a permis à cette compagnie aérienne de surmonter les difficultés financières dues à la pandémie de COVID-19 sans fausser indûment la concurrence sur le marché unique', a commenté MargretheVestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence.

Valeurs associées AIR FRANCE-KLM Euronext Paris +2.99%