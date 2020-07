Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France-KLM : Bruxelles autorise le soutien à KLM Cercle Finance • 13/07/2020 à 12:10









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a donné lundi son aval au projet néerlandais d'octroi d'un soutien de trésorerie urgent de 3,4 milliards d'euros à KLM, la compagnie néerlandaise du groupe Air France-KLM. 'Les Pays-Bas ont imposé certaines conditions à la mesure d'aide en ce qui concerne la répartition des bénéfices, les conditions de travail et la durabilité. C'est très bien', se félicite dans un communiqué Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence. La Commission a conclu que la mesure en question aiderait les Pays-Bas à gérer l'incidence économique de la pandémie de coronavirus et qu'elle était 'nécessaire, appropriée et proportionnée'.

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris +1.61%