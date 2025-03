Air France-KLM, Bouygues, JCDecaux... les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - Air France KLM

Air France-KLM a dégagé en 2024 un chiffre d'affaires à 31,5 milliards d'euros, en hausse de 4,8% par rapport à l'année précédente, grâce à une augmentation de la capacité de 3,6%, à des recettes unitaires stables et à une augmentation du chiffre d'affaires externe de l'activité Maintenance. Le résultat d'exploitation s'élève à 1,601 milliard d'euros, en baisse de 6%, avec une marge d'exploitation de 5,1% (-0,6 point). Le coût unitaire est en hausse de 3,2 % par rapport à 2023, en raison de la premiumisation, du mix de trafic moyen/long-courrier et des augmentations salariales.

Bonduelle

Sur le premier semestre de l'exercice 2024-2025, le groupe Bonduelle affiche une forte progression de 17,8% en données comparables de son résultat opérationnel courant. Il s'établit à 48 millions d'euros à taux de change courants et 47,8 millions d'euros à taux de change constants contre 40,6 millions d'euros il y a un an à la même période. La marge opérationnelle courante s'établit à 4,3 % tant en données comparables qu'en données publiées compte tenu du faible impact des devises sur la période. Elle s'élevait à 3,6%, un an plus tôt.

Bouygues

Le chiffre d'affaires 2024 de Bouygues s'établit à 56,8 milliards d'euros, en hausse de 1% par rapport à 2023, portée essentiellement par Bouygues Construction et Equans. À périmètre et change constants, le chiffre d'affaires augmente également de 1% sur un an. Le résultat opérationnel courant des activités (ROCA) ressort à 2,535 milliards d'euros, soit une progression de 124 millions d'euros sur un an. Cette amélioration est largement portée par Equans, dont le ROCA progresse de 135 millions d'euros et par Bouygues Construction dont le ROCA progresse de 45 millions d'euros

Elis

Eurazeo

FDJ

GL events

GL events a enregistré en 2024 une croissance de 16% de l'Ebitda à 232 millions d'euros pour un chiffre d'affaires en hausse de 15% à 1,63 milliard d'euros. La croissance organique s'est élevée à 16%. Le spécialiste de l'événementiel affiche ainsi une marge d'Ebitda de 14,2% contre 14% en 2023. GL events précise que la croissance du bénéfice par action a atteint 21% en 2024, à 2,58 euros. Le conseil d'administration propose un dividende de 0,90 euro par action contre 0,70 euro pour 2023.

Havas

Havas a dévoilé un résultat net, part du groupe, en progression de 3,6% à 173 millions d'euros au titre de 2024. Son Ebit ajusté est passé en un an de 327 millions d'euros à 338 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 12,4% contre 12,1%, un an auparavant. Le groupe de communication a généré 2,736 milliards d'euros de revenus nets, en hausse de 1,5%. Ils ont cependant reculé de 0,8% en données comparables, dont une baisse de 0,8% au quatrième trimestre.

JCDecaux

Le chiffre d'affaires de JCDecaux pour l'année 2024 a augmenté de 9,7% en organique pour atteindre 3,935 milliards d'euros, avec une croissance équilibrée sur l'ensemble de ses géographies et de sesactivités. "Alors que le digital a fortement progressé, le chiffre d'affaires analogique a été très robuste, avec une croissance moyenne à un chiffre, malgré la conversion de certains sites premium au digital", explique le groupe. La marge opérationnelle a a augmenté de 15,3% sur un an avec une amélioration de la marge sur tous les segments, pour atteindre 764,5 millions d'euros.

Maurel et Prom

Le chiffre d'affaires consolidé de Maurel & Prom pour l'année 2024 s'élève à 808 millions de dollars contre 682 millions de dollars en 2023. Avec un prix de vente moyen de l'huile globalement stable (80,3 dollars/baril contre 79,3 dollars/baril en 2023), l'essentiel de la hausse s'explique par l'accroissement des activités de trading pour le compte de tiers (125 millions de dollars contre 26 millions de dollars en 2023). Les dépenses d'exploitation et d'administration s'établissent à 202 millions de dollars contre 176 millions de dollars en 2023.

Sanofi

Sanofi annonce avoir placé avec succès une émission obligataire en 2 tranches pour un montant de 1,5 milliard d'euros. Le groupe distingue 850 millions d'euros d'obligations à taux variable, échéance mars 2027, portant intérêt au taux de Euribor 3 mois + 0,300% et 650 millions d'euros d'obligations à taux fixe, échéance mars 2031, portant intérêt au taux annuel de 2,750%. Il précise qu'il affectera le produit net de l'émission de ces obligations à ses besoins généraux.

Solvay

Spie

