Air France-KLM: billets avion-train pour six villes suisses

(CercleFinance.com) - Air France-KLM annonce l'ajout des chemins de fer suisses CFF/SBB à son système de réservation combinée Air France Smart Connect, permettant une offre de billets combinés associant un vol Air France et un billet de train CFF/SBB de/vers six villes en Suisse.



Grâce à des correspondances par train CFF/SBB, Air France pourra ainsi relier Paris-Charles de Gaulle à Lausanne, Fribourg et Biel/Bienne via Genève-Cointrin, à Thoune et St. Gall via Zurich-Kloten, ainsi qu'à Berne via ces deux aéroports suisses.



Les réservations sont d'ores et déjà ouvertes sur airfrance.fr. La compagnie prévoit d'élargir progressivement son offre en ajoutant des gares supplémentaires en Suisse et en proposant ce service aux clients en correspondance à Paris-Charles de Gaulle depuis un autre vol.





Valeurs associées AIR FRANCE - KLM 8,08 EUR Euronext Paris -1,20%