Air France-KLM: bien orienté après une note de Deutsche Bank

(CercleFinance.com) - L'action Air France-KLM affiche la plus forte hausse de l'indice SBF 120 vendredi à la Bourse de Paris, soutenue par un relèvement de recommandation de Deutsche Bank qui salue le processus de désendettement du groupe.



Dans le cadre d'une étude consacrée au secteur aérien en Europe, l'intermédiaire est passé à 'acheter' contre 'conserver' sur le titre, avec un objectif de cours relevé à 2,30 euros contre 1,75 euro précédemment.



Sa cible fait apparaître un potentiel d'appréciation de l'ordre de 45% par rapport au cours de clôture de la veille, précise-t-il dans sa note.



Si l'analyste reconnaît que le marché pourrait encore manifester quelques inquiétudes concernant le niveau d'endettement du transporteur, il estime que les craintes de nouvelles levées de fonds dilutives devraient commencer à se dissiper, soutenant ainsi le cours de Bourse.



Deutsche Bank a également relevé ce vendredi sa recommandation sur les titres Lufthansa et IAG, passant là aussi de 'conserver' à 'acheter'.



Vers 11h30, le titre Air France-KLM prenait 3,2%, alors que l'indice SBF 120 gagnait au même moment 0,4%, ce qui porte sa progression depuis le début de l'année à plus de 35%.





