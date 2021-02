Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France-KLM : Bank of America dépasse les 5% Cercle Finance • 08/02/2021 à 11:50









(CercleFinance.com) - Bank of America Corporation a déclaré à l'AMF avoir dépassé, le 1er février, par l'intermédiaire des sociétés de son groupe qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Air France-KLM et détenir 7,19% du capital et 5,25% des droits de vote. Ce franchissement de seuils résulte notamment d'une acquisition d'actions Air France-KLM sur le marché. À cette occasion, Merrill Lynch International a dépassé individuellement le seuil de 5% du capital de la compagnie aérienne franco-néerlandaise.

Valeurs associées AIR FRANCE-KLM Euronext Paris -1.14%