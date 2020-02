Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France-KLM : baisse de 31% du résultat net en 2019 Cercle Finance • 20/02/2020 à 07:58









(CercleFinance.com) - Air France-KLM dévoile un résultat net annuel en baisse de 31% à 290 millions d'euros et un résultat d'exploitation en recul de 19% à 1.141 millions, pour un nombre de passagers transportés en croissance de 2,7% à 104,2 millions. Le transporteur aérien franco-néerlandais revendique sur 2019 des recettes en hausse pour toutes les activités, ainsi que des coûts unitaires en baisse de 0,9% à change et carburant constants, largement en ligne avec sa perspective. Pour 2020, il prévoit une réduction des coûts unitaires entre -1% et 0% à change et carburant constants, un plan d'investissements de 3,6 milliards d'euros et un ratio dette nette/EBITDA d'environ 1,5 fois. La facture carburant est attendue en baisse de 300 millions.

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -6.66%