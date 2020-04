Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France-KLM : B. Smith apporte des précisions Cercle Finance • 23/04/2020 à 15:34









(CercleFinance.com) - Suite au débat sur la rémunération du CEO du groupe Air France-KLM, Benjamin Smith a tenu à apporter quelques précisions. 'Je renouvelle fermement l'engagement que j'ai pris dès le 16 Mars 2020 de renoncer à 25% de ma rémunération pendant la crise liée au covid-19. Dans le contexte de la période très difficile que traverse le groupe Air France-KLM, cet engagement de réduction de ma rémunération implique évidemment l'abandon de ma rémunération variable annuelle ('bonus') au titre de l'exercice 2020', indique-t-il. 'Je remercie une nouvelle fois l'ensemble des équipes du groupe pour leur engagement exceptionnel au moment où notre secteur traverse la plus grave crise de son histoire.'

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris +0.27%