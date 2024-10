Air France-KLM, Axa, Bouygues, Casino...les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - Air France-KLM

Plus tôt cette année, le groupe Air France-KLM a annoncé que des mesures seraient mises en œuvre au sein de KLM afin d'améliorer structurellement la performance opérationnelle et financière de la compagnie. Ces mesures s'avèrent nécessaires pour faire face à l'augmentation des coûts de KLM et pour garantir la capacité d'Air France-KLM à atteindre ses objectifs de rentabilité à moyen terme.

Alstom

Alstom va livrer à Proxima (première compagnie indépendante à se lancer sur le marché de la grande vitesse en France) 12 trains à très grande vitesse Avelia Horizon et assurer 15 années de maintenance sur les lignes de la façade Atlantique. Cette commande représente un montant total de près de 850 millions d'euros. Les premières livraisons sont attendues en 2028.

Axa

Dans le cadre de l'augmentation de capital réservée aux salariés du groupe Axa (Shareplan 2024) et afin d'en éliminer l'effet dilutif, Axa a conclu une convention de rachat d'actions avec un prestataire de services d'investissement aux termes de laquelle Axa s'engage à racheter ses propres actions en vue de les annuler pour un montant maximum de 452 200 000 euros, conformément aux termes de son programme de rachat d'actions.

Artea

Au premier semestre 2024, Artea enregistre un chiffre d'affaires de 58,3 millions d'euros, en hausse de +23% par rapport au premier semestre 2023. Le semestre s'est caractérisé par une croissance de l'ensemble des activités du groupe et par une poursuite de la diversification avec une contribution de l'activité Promotion qui ne représente plus que 73% du chiffre d'affaires total au bénéfice des activités d'Energies renouvelables et de Services. Sa perte opérationnelle s'élève à 3,9 millions d'euros sur ce semestre contre une perte de 0,7 millions d'euros il y a un an.

Bouygues Telecom

Bouygues Telecom confirme ses objectifs 2024 et son objectif de free cash flow avant besoin en fonds de roulement (BFR) d'environ 600 millions d'euros en 2026 présenté lors du Capital Markets Day de janvier 2021 (CMD). Il prévoit pour les prochaines années un chiffre d'affaires services et un Ebitdaal 2026 en croissance modeste par rapport à 2023 et inférieurs aux chiffres présentés lors du CMD, conséquence notamment d'une baisse attendue de l'ABPU Mobile et de l'impact en 2025 de la fin des couvertures sur les prix de l'énergie prises en 2020 et 2021.

Casino

Conformément aux accords conclus le 26 mai 2023, le groupe Casino annonce avoir cédé le 30 septembre 2024 au groupement les Mousquetaires sa participation contrôlante de 51% dans 60 magasins, déjà détenus par le Groupement les Mousquetaires à hauteur de 49% depuis le 30 septembre 2023. Conformément aux accords communiqués le 22 juin 2024, Casino annonce la finalisation hier de l'acquisition par le groupe Rocca de 100% de la société Codim 22, qui emploie l'ensemble des salariés des magasins cédés, lesquels seront exploités sous l'enseigne Auchan, et qui détient aussi le siège de Codim 2.

Entreparticuliers.com

Entreparticuliers.com annonce qu'au cours du premier semestre 2024, son résultat d'exploitation s'est apprécié de 38% sur un an à 102 000 euros, alors même que son chiffre d'affaires a accusé un repli de 6% à 357 000 euros. Cet éditeur de sites et services internet destinés à faciliter la transaction de biens et de services, notamment en matière d'immobilier affirme que l'orientation pour le second semestre "reste conditionnée par l'évolution des recettes publicitaires et des partenariats". Au 30 juin 2024, sa trésorerie s'élève à 484 000 euros et elle ne supporte aucun endettement extérieur.

LVMH

Alors que la Formule 1 s'apprête à célébrer son 75e anniversaire en 2025, LVMH annonce que le groupe deviendra partenaire mondial de la Formule 1 à partir de 2025 dans le cadre d'un accord de 10 ans dans lequel plusieurs Maisons emblématiques de LVMH seront impliquées : Louis Vuitton, Moët Hennessy et TAG Heuer. "LVMH et ses équipes mettront au service de la Formule 1 leur savoir-faire exceptionnel et leur esprit entrepreneurial à travers l'hospitalité, des activations sur mesure, des éditions limitées et du contenu exclusif", précise le groupe de luxe.

McPhy Energy

McPhy Energy, groupe français dans le domaine de la technologie et de la fabrication d'électrolyseurs, annonce qu'en raison du retrait imprévu et de dernière minute de l'acheteur final (off-taker) de l'hydrogène vert, le projet de production d'une capacité totale de 24 MW, à travers deux électrolyseurs "McLyzer 3200-30", dans le secteur de l'énergie en Europe centrale, est abandonné.

Pizzorno

Le premier semestre de l'exercice 2024 confirme la solidité des principaux marchés de Pizzorno Environnement, qui affiche un chiffre d'affaires de 134,6 millions d'euros, en progression de 5,2%. Les 2 pôles d'activité du groupe, Propreté et Traitement-Valorisation, affichent respectivement une croissance de 4,5% et 7,4%. Sur le premier semestre 2024, l'excédent brut d'exploitation (EBE) atteint 20,1 millions d'euros, en recul de 4,3 millions d'euros par rapport au 30 juin 2023, faisant ressortir un taux de marge de 15% du chiffre d'affaires contre 19,1% un an plus tôt.

Thermador

À l’initiative des ayants droit du fondateur de Thermador, Guy Vincent, des actionnaires de longue date de Thermador Groupe ont pris la décision de constituer un pacte Dutreil représentant 2 313 461 titres soit 25,14% du capital et 25,23% des droits de vote. Ce pacte a été signé le 2 octobre pour une durée de deux ans. L’objectif prioritaire de ce dispositif est de permettre aux familles des fondateurs de conserver un maximum de titres Thermador Groupe après l’acquittement des droits de succession.

Vergnet

Vergnet, expert en solutions de production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) depuis plus de 30 ans, annonce le renouvellement de ses certifications ISO 9001 et 14001. A la suite de l'audit mené en septembre 2024 sur les sites d'Ormes et de Servian, Vergnet S.A. a obtenu sans réserve le renouvellement, pour 3 ans, de ses certifications ISO 9001 et ISO 14001, version 2015. L'auditeur a souligné tout particulièrement l'engagement de la direction, la gestion des compétences, ainsi qu'un système qualité bien intégré et robuste.

Vinci

Vinci Construction, à travers ses filiales canadiennes BA Blacktop et Carmacks, réalisera dans le cadre d'un groupement d'entreprises la modernisation et l'élargissement d'une section de 4,5 km de la Highway 1 en Colombie-Britannique. Le projet, d'une valeur totale de 62 millions d'euros (94 millions de dollars canadiens), fait partie du programme d'amélioration du corridor autoroutier de la Fraser Valley, situé à 70 km de Vancouver.