Air France-KLM: annonce deux nominations

(CercleFinance.com) - Pieter Bootsma, actuellement Chief Revenue Officer Air France-KLM, est nommé Directeur général adjoint en charge de la Stratégie du groupe Air France-KLM.



' Il définira et mettra en oeuvre la stratégie long terme d'Air France-KLM, en coordination avec l'ensemble des parties prenantes du groupe. Il identifiera les opportunités de développement dans ses différentes entités ' indique le groupe.



Angus Clarke est nommé Directeur général adjoint, Chief Commercial Officer.



' Il présidera le Commercial Committee qui supervise l'ensemble des activités commerciales au sein du groupe Air France-KLM '.





