Air France KLM, Alstom, Carmat, ...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Air France-KLM

Le groupe Air France-KLM annonce qu'il va entamer un processus visant à prendre une participation majoritaire dans le capital de SAS. le groupe détient actuellement 19,9 % du capital de la compagnie scandinave et a initié à l'été 2024 une coopération commerciale entre Air France, KLM et SAS, reposant sur des accords élargis de partage de codes et de commercialisation interline. Cette coopération a été renforcée par l'entrée de SAS dans l'alliance SkyTeam.

Alstom

Alstom a déclaré avoir reçu une commande d'une valeur de 2 milliards d'euros émanant de l'administration new yorkaise des transports publics pour la fourniture d'autorails M-9A. Le groupe ferroviaire précise que la commande sera enregistrée au deuxième trimestre de l'exercice 2025/26.

Carmat

Carmat annonce le lancement d'un processus d'appel d'offres (recherche de repreneurs ou d'investisseurs) dans la cadre de sa procédure de redressement judiciaire ouverte le 1er juillet.Il est rappelé que l'exploitation de la société se poursuit pendant la période d'observation, et que Carmat s'efforce de continuer à assurer le support des patients qui bénéficient actuellement du cœur artificiel Aeson.

Danone

Danone a choisi Argan pour son futur site logistique de Tours. La société immobilière spécialisée dans la logistique a annoncé la signature d'un bail en état futur d'achèvement pour un site froid positif à Sorigny, qui sera exploité par le géant de l'agroalimentaire français. Ce parc de dernière génération entend conjuguer efficacité économique et qualité environnementale grâce à la promotion des énergies renouvelables, la préservation de surfaces paysagées sur le tiers de l'emprise foncière, ainsi qu'une charte garantissant la qualité architecturale des implantations et des aménagements.

Emova Group

Emova Group a déclaré au premier semestre de son exercice 2024-2025 un résultat net de 1,09 million d'euros contre une perte nette de 635 000 euros un an plus tôt. L'Ebitda atteint 3,6 millions d'euros sur la période contre 3,034 millions, faisant ressortir une marge à 23,7% contre 20,5%. Le premier réseau en France de vente de plantes et fleurs au détail sous les marques Monceau Fleurs, Au Nom de la Rose, Happy et Cœur de Fleurs a vu son chiffre d'affaires progresser de 3% à 15,3 millions d'euros.

Equasens

Equasens a annoncé le départ de Damien Valicon, qui occupait depuis 18 mois les fonctions de directeur général délégué du groupe et de directeur de la division Pharmagest, ainsi que la nomination de François-Pierre Marquier, qui reprend ses fonctions opérationnelles de directeur de la division Pharmagest. La nomination de François-Pierre Marquier, proposée par Denis Supplisson, directeur général d'Equasens, sera effective au terme d'une période de transition. Elle a été actée par le conseil d'administration réuni le 25 juin sous la présidence de Thierry Chapusot.

Eutelsat

Bpifrance a annoncé la cession de sa participation dans Eutelsat Group à l'Agence des Participations de l'État (APE). " Dans le cadre du projet d'augmentation de capital, dans lequel l'Etat, via l'APE et les autres actionnaires stratégiques du groupe se sont engagés, la reprise de la participation de Bpifrance par l'APE s'inscrit dans une logique de renforcement de la souveraineté technologique européenne ", explique Bpifrance.

LDC

LDC a fait état de son chiffre d'affaires du premier trimestre de son exercice 2025-2026, ressortant à 1,683 milliards d'euros, en hausse de 10,9%. A périmètre identique, la progression est ressortie à 4,1%. La croissance des volumes est également au rendez-vous avec une progression de 7,4% (+1,2% à périmètre constant), " confirmant les bénéfices de la stratégie de reconquête menée par le spécialiste de la transformation de volailles présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre ", souligne la société.