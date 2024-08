Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air France-KLM: acquisition de parts dans SAS finalisée information fournie par Cercle Finance • 28/08/2024 à 08:48









(CercleFinance.com) - Air France-KLM annonce avoir finalisé l'acquisition d'une participation minoritaire de 19,9% dans le capital de la compagnie aérienne scandinave SAS, à la suite de l'obtention d'autorisations réglementaires en Europe et aux États-Unis.



Cette transaction a été conclue par dans le cadre d'un consortium d'investisseurs qui détient désormais une participation agrégée de 86,4% dans le capital de SAS (à l'exclusion de la reprise par l'État danois en tant que créancier).



Le transporteur aérien franco-néerlandais a investi un total de 144,5 millions de dollars dans SAS, et pourra augmenter sa participation de manière à devenir un actionnaire de contrôle après un minimum de deux ans et sous certaines conditions.



Parallèlement, Air France-KLM et SAS ont conclu des accords de partage de codes et de commercialisation interline, qui entreront en vigueur dès le 1er septembre. Ce même jour, SAS rejoindra l'alliance SkyTeam, dont Air France et KLM sont membres fondateurs.





Valeurs associées AIR FRANCE - KLM 7,78 EUR Euronext Paris -0,54%