Air France-KLM:accords de codes & commercialisation avec SAS

information fournie par Cercle Finance • 11/07/2024 à 16:56









(CercleFinance.com) - Air France-KLM et SAS annoncent avoir signé des accords de partage de codes et de commercialisation interline couvrant les vols assurés par Air France, KLM et SAS.



Ces accords prévoient également la réciprocité des avantages liés aux programmes de fidélité.



Ils entreront en vigueur le 1er septembre 2024, date à laquelle SAS rejoindra officiellement l'alliance SkyTeam, dont Air France-KLM est membre fondateur.



L'accord de partage de codes s'appliquera à un large éventail de destinations européennes et des destinations intercontinentales seront prochainement intégrées à cet accord.







Valeurs associées AIR FRANCE - KLM 8,22 EUR Euronext Paris -0,51%