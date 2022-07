Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France-KLM: accord signé pour l'investissement d'Apollo information fournie par Cercle Finance • 14/07/2022 à 07:12









(CercleFinance.com) - Air France-KLM et Apollo Global Management annoncent la signature d'un accord définitif en vue d'un investissement par Apollo de 500 millions d'euros dans une filiale opérationnelle d'Air France spécialement constituée, propriétaire de moteurs de rechange.



En vertu de l'accord, les entités affiliées d'Apollo souscriront à des obligations perpétuelles émises par cette filiale de moteurs dédiés aux activités ingénierie et maintenance, obligations qui seront comptabilisées comme des fonds propres selon les normes IFRS.



Le produit de la transaction, qui devrait être finalisée courant juillet, permettra au transporteur aérien de continuer à rembourser les obligations perpétuelles de l'Etat français, et ainsi de réduire ses coûts de financement.





