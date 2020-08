Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France-KLM : accord pour le déploiement de Transavia Cercle Finance • 12/08/2020 à 17:35









(CercleFinance.com) - Le groupe Air France-KLM annonce ce mercredi la signature d'un avenant à l'accord de groupe 'pilotes Air France-Transavia', permettant le déploiement de Transavia France sur des liaisons domestiques françaises. Cet accord a été conclu entre les directions d'Air France et de Transavia France et le SNPL Air France-Transavia, syndicat majoritaire des pilotes Air France. 'L'avenant à l'accord de groupe prévoit que Transavia France puisse opérer des lignes sur le réseau domestique et fait évoluer les garanties d'activité Moyen-Courrier en cohérence avec les perspectives d'activité envisagées sur le réseau domestique pour les années à venir. En septembre 2019, un premier accord avait déjà été signé, levant toute limitation de croissance de la flotte de Transavia France', précise le groupe.

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -2.40%