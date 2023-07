Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France-KLM: accord de financement signé avec Apollo information fournie par Cercle Finance • 14/07/2023 à 08:47









(CercleFinance.com) - Air France-KLM annonce avoir signé avec Apollo Global Management un accord définitif en vue d'un financement en quasi-fonds propres de 500 millions d'euros de l'activité de composants d'ingénierie et de maintenance (MRO) d'Air France.



Sous réserve des conditions de clôture habituelles, Apollo souscrira à des obligations perpétuelles émises par une filiale opérationnelle d'Air France qui détiendra un ensemble de composants dédiés à ses activités d'ingénierie et de maintenance.



Ce financement sera comptabilisé comme des fonds propres selon les normes IFRS. Le produit de la transaction sera affecté aux besoins généraux du groupe et au financement de composants liées à l'activité de maintenance.



Les obligations perpétuelles porteront un intérêt de 6,9% au cours des trois premières années, après quoi des augmentations progressives et un plafond seront appliqués. Air France aura la possibilité de les rembourser à tout moment au-delà de la troisième année.





