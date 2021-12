Air France-KLM a remboursé 500 millions d’euros de son PGE information fournie par AOF • 13/12/2021 à 11:02



(AOF) - Le remboursement a débuté. Air France-KLM (-0,33% à 3,93 euros) a annoncé lundi avoir remboursé 500 millions d'euros de l'encours de 4 milliards d'euros du prêt garanti par l'Etat français (PGE) qui lui avait été consenti au printemps 2020 pour traverser la crise du Covid. Cette opération intervient dans un contexte caractérisé par les « premiers signes de reprise du trafic aérien mondial » et un « meilleur accès aux marchés de capitaux », explique le transporteur aérien franco-néerlandais.



En parallèle, le remboursement du PGE a été rééchelonné et repoussé de deux ans, au 6 mai 2025. Selon le nouveau plan, Air France-KLM remboursera 800 millions d'euros en mai 2023, 1,35 milliard d'euros en mai 2024 et 1,35 milliard d'euros en mai 2025.



" Ce remboursement partiel et le nouveau profil de remboursement amorti du PGE constituent une nouvelle étape dans la restructuration du profil de la dette et du bilan ", a indiqué Air France-KLM.



Par ailleurs, le groupe aérien rappelle que des discussions sont en cours sur d'autres mesures de renforcement du bilan. " Celles-ci pourraient inclure l'émission d'instruments de fonds propres et de quasi-fonds propres, en fonction des conditions de marché ", a expliqué Air France-KLM.



Rappelons que la crise du Covid a été particulièrement dévastatrice pour le secteur aérien. L'an dernier, Air France-KLM a accusé une perte nette de plus de 7 milliards d'euros et vu son chiffre d'affaires fondre de 59% à 11,1 milliards d'euros.



L'horizon commence toutefois à se dégager. Lors du troisième trimestre 2021, le groupe est parvenu à dégager un résultat d'exploitation positif de 132 millions d'euros.





Transport aérien: une reprise très progressive



Si la reprise du transport aérien se profile, l'association du transport aérien international (IATA) a revu à la baisse ses prévisions de trafic pour 2021. En 2021, le trafic aérien devrait représenter 43% de son niveau d'avant le Covid-19, selon la dernière prévision de l'IATA, qui tablait auparavant sur 51%. Toutes les compagnies ne bénéficieront pas de la même façon de la reprise.



Amélioration progressive



L'IATA évalue les pertes pour l'industrie à 47,7 milliards de dollars cette année contre 126,4 milliards de dollars en 2020. Le nombre total de passagers devrait atteindre 2,4 milliards en 2021, bien en deçà des 4,5 milliards de 2019.



La crise sanitaire a eu un impact très important sur les comptes des aéroports européens, qui ont perdu 70% de leur trafic en 2020. Ils ont perdu 60% de leurs revenus, soit 29,2milliards d'euros. Contrairement aux compagnies aériennes, ils n'ont que très peu bénéficié de l'aide des Etats. Les aides ont atteint 2,17milliards d'euros, contre plus de 34milliards pour les transporteurs. Compte tenu de la lenteur de la reprise, les grands aéroports européens ne retrouveront pas leur capacité d'investissements normale avant 2032. D’après l'Association des aéroports européens (ACI Europe), le trafic ne reviendra pas à son niveau de 2019 avant 2024 ou 2025. Durant cette période de reprise, la pression sur les coûts restera élevée du fait des mesures sanitaires et de certaines dispositions réglementaires.



Impact sur le voyage d’affaires



Les experts estiment que ce sont les compagnies low-cost, centrées sur la clientèle de loisirs, qui bénéficieront le plus de la reprise. Elles sont plus flexibles et moins dépendantes de la réouverture des lignes internationales et du retour de la clientèle d’affaires. L’activité de tourisme d'affaires a subi un effondrement de son activité mais elle est surtout confrontée à une redéfinition complète de son modèle avec l’essor des solutions virtuelles et leur faible coût. Cette baisse structurelle des voyages d'affaireva avoir de fortes retombées sur les compagnies aériennes. Selon les experts, si 25% des billets sur un vol sont achetés dans le cadre de déplacements professionnels, ils génèrent 55% à 75% des profits des transporteurs aériens.