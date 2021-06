AIR FRANCE-KLM a levé 800 millions d'euros sur le marché obligataire

(AOF) - Air France-KLM a placé une émission d'obligations senior pour un total de 800 millions d'euros en deux tranches. La première tranche est d'un montant de 300 millions d'euros, d'une maturité de 3 ans et est assortie d'un coupon de 3% par an. La seconde tranche d'obligations est d'un montant de 500 millions d'euros, d'une maturité de 5 ans et est assortie d'un coupon de 3,875% par an. Le produit net de cette émission sera utilisé pour financer le remboursement de la dette de marché de la société et graduellement une partie de l'aide d'Etat attribuée en mai 2020.

Cette opération s'inscrit dans la poursuite du plan de mesures visant à renforcer du bilan, de préparer la reprise et de repositionner le groupe sur une trajectoire financière durable.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Désastre financier

L'IATA chiffre à 118,5 milliards de dollars en 2020 les pertes cumulées des quelque 290 compagnies aériennes internationales. Ces pertes représentent davantage que durant toutes les précédentes crises cumulées depuis la fin de la Seconde guerre mondiale

Le chiffre d'affaires de 328 milliards sera en chute de 60% cette année. Les pertes du secteur devraient encore atteindre 38,7 milliards en 2021. L'an prochain le chiffre d'affaires devrait être encore inférieur de 50 % à celui de 2019 (838 milliards de dollars).

Le niveau médian de trésorerie, établi par les données de l'association, est particulièrement préoccupant. S'établissant à 8,5 mois, il permettrait aux compagnies aériennes de tenir jusqu'à l'été 2021, en tenant compte du rythme de consommation de cash de 13 milliards de dollars en octobre et d'un niveau autour de 6,8 milliards par mois au premier semestre 2021.