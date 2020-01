Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France KLM : -8% vers 9,47E. Cercle Finance • 03/01/2020 à 10:19









(CercleFinance.com) - Entre flambée du pétrole et préavis de grève la semaine prochaine, les vents contraires s'accumulent pour Air-France qui dévisse de -8% vers 9,47E, pulvérisant au passage le plancher des 9,9E qui a 'tenu' du 5 novembre au 31 décembre. Le titre retrouverait du soutien vers 9,30E (fragile plancher du 3 octobre) puis 8,90/8,92E, le support du 9 septembre 2019.

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -7.10%