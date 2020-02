Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France-KLM : +2,7% de trafic passage en janvier Cercle Finance • 10/02/2020 à 08:10









(CercleFinance.com) - Air France-KLM fait part d'un trafic passage total en croissance de 2,7% au titre du mois de janvier, sur la base d'une capacité en hausse de 2,3%, ce qui a abouti à un coefficient d'occupation amélioré de 0,3 point à 86,1%. Plus précisément, l'activité passage réseaux (Air France et KLM) a vu son trafic s'accroitre de 3,3%, tiré en particulier par les liaisons long courrier avec l'Amérique du Nord (+8,4%), tandis que celui de Transavia s'est tassé de 4,1%. De son côté, le trafic de l'activité cargo du Franco-Néerlandais s'est contracté de 0,6% le mois dernier sur la base d'une capacité en hausse de 2%, ce qui s'est traduit par un coefficient de remplissage en recul de 1,4 point à 53,6%.

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris 0.00%