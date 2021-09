Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air-France/KLM : -10% en 48H, vers 4,25E information fournie par Cercle Finance • 30/09/2021 à 12:50









(CercleFinance.com) - La commande de 60 Airbus A-320 (nouveau moyen courrier, pas encore en service et tout récemment certifié) ne passe pas bien : Air-France/KLM rechute de -10% en 48H, vers 4,254E. Le titre efface tous ses gains depuis le 25 août ou le 22 septembre dernier. La correction pourrait se poursuivre au contact de l'ex résistance des 4,15E, du 5 et 25 août.

Valeurs associées AIR FRANCE-KLM Euronext Paris -7.52%