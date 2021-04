Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air-France/KLM : +10% en 1 semaine Cercle Finance • 07/04/2021 à 12:53









(CercleFinance.com) - Air-France/KLM engrange +10% en 1 semaine: parti de 5,03E le 30 mars, le titre flirte maintenant avec les 5,6E (5,58E) et se rapproche de la résistance des 5,63E, meilleure clôture du 1er mars (et au plus haut depuis le 8 juin 2020 avec 6,04E au final, après annonce d'un 1er plan de sauvetage de 7MdsE)

Valeurs associées AIR FRANCE-KLM Euronext Paris +6.28%