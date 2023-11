Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France: financement de 1,5 milliard d'euros avec Apollo information fournie par Cercle Finance • 30/11/2023 à 18:56









(CercleFinance.com) - Air France-KLM et Apollo Global Management annoncent la revue à la hausse et la réalisation d'un financement en quasi-fonds propres de 1,5 milliard d'euros.



Suite à la signature le 26 octobre 2023 d'un accord définitif entre Air France-KLM et Apollo concernant le financement d'une filiale opérationnelle dédiée d'Air France-KLM, les sociétés annoncent aujourd'hui avoir finalisé la transaction pour un montant total revu à la hausse de 1,5 milliard d'euros.



Ce financement par des fonds et entités gérés par Apollo est destiné à une filiale opérationnelle d'Air France-KLM qui détient la marque et la plupart des contrats des partenaires commerciaux liés au programme de fidélisation commun d'Air France et de KLM (Flying Blue), ainsi que le droit exclusif d'émettre des 'Miles' pour les compagnies aériennes et leurs partenaires.



Cette transaction permettra au Groupe de rétablir ses fonds propres selon les normes IFRS à un niveau positif d'ici à la fin de l'année.





Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -0.56%