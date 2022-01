Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France: financement d'un A350 par Société Générale information fournie par Cercle Finance • 14/01/2022 à 14:51









(CercleFinance.com) - Air France a pris livraison de son douzième Airbus A350-900, un appareil de dernière génération offrant des performances environnementales exceptionnelles.



Le financement de cet avion d'Air France a été arrangé et assuré par Société Générale sous la forme d'une facilité de crédit liée à la durabilité.



Cette opération de financement est le premier prêt à terme garanti par un avion, lié à la durabilité, accordé à une compagnie aérienne.



' En organisant cette transaction historique de financement d'avions, Société Générale soutient les efforts de renouvellement de la flotte d'Air France, qui sont au coeur de la trajectoire de développement durable de la compagnie ' indique le groupe.





Valeurs associées AIR FRANCE-KLM Euronext Paris -1.56%