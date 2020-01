Air France et Lufthansa sont les plus exposées à la Chine et à l'Asie, selon UBS

(AOF) - Dans le cadre d'une note sectorielle, UBS souligne qu'Air France-KLM et Lufthansa sont les compagnies aériennes européennes les plus exposées à la Chine et à l'Asie. Ce matin, les titres de ces dernières baissent respectivement de 4,58% et 4,30% sur les places financières de Paris et Francfort, alors que les inquiétudes s'intensifient concernant l'épidémie de coronavirus apparu en Chine. A l'heure actuelle, le bilan est de 80 morts et plus de 2 700 personnes contaminées.