Air France est mobilisé pour les rapatriements

(CercleFinance.com) - Air France indique travailler en lien étroit avec les autorités françaises afin 'd'identifier les besoins de rapatriement de ressortissants français et européens et de mettre en place au plus vite des solutions de transports supplémentaires à des tarifs spécifiques'. Air France-KLM se paie 9 fois ses profits attendus en 2020 avec un rendement de 1% contre 5 fois pour Lufthansa. Mais 8 fois pour easyJet et 10 fois pour Ryanair.

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris +1.47%