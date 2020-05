Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France envisage des suppressions d'emplois, dit Ben Smith Reuters • 07/05/2020 à 07:41









AIR FRANCE ENVISAGE DES SUPPRESSIONS D'EMPLOIS, DIT BEN SMITH PARIS (Reuters) - Air France-KLM va entamer des pourparlers avec les syndicats français sur une éventuelle réduction de ses effectifs en raison de la crise du coronavirus, a déclaré le directeur général Ben Smith à Reuters. Air France a prévu une réunion de Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) en juin pour discuter des réductions de capacité et de leurs conséquences pour le personnel, a dit Ben Smith, alors que les résultats trimestriels du groupe offraient un avant-goût des conséquences de la pandémie. Ce type de réunion préfigure souvent des plans de licenciements importants. Sans en préciser l'ampleur, Ben Smith a déclaré que l'entreprise avait "déjà identifié" des possibilités de départs volontaires. (Laurence Frost et Tim Hepher, édité par Bertrand Boucey et Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris 0.00%