Air France : en forte hausse après le soutien de 7 MdE

(CercleFinance.com) - Le titre Air France-KLM gagne plus de 3% ce matin après l'annonce d'un accord de principe en cours de finalisation pour préserver la solvabilité de la compagnie. Cet accord porte sur un montant de 7 MdE. ' Par ailleurs, les discussions se poursuivent avec l'Etat néerlandais, la presse rapportant que son soutien serait de l'ordre de 2 à 4 MdE ' indique oddo. Une augmentation de capital pourrait intervenir au plus tard à l'issue de l'AG qui approuvera les comptes 2020, soit mai 2021. L'Etat français examinera les conditions de sa participation à cette opération. ' Ce soutien apporte une énorme bouffée d'oxygène puisque nous estimons que les 7 MdE combinés aux liquidités actuelles permettent de tenir près de 17 mois avec des revenus quasi inexistants (mais en intégrant une poursuite des mécanismes de chômage partiel). Le pic de consommation de cash a été passé en mars avec environ 1.5 MdE et nous estimons que le rythme actuel est d'environ 0.8 MdE par mois ' rajoute Oddo. ' En conservant près de 80% du plan de Capex initial jusqu'en 2024, nous n'anticipons pas de retour à un FCF ajusté positif avant 2025 '. Oddo confirme son opinion neutre sur la valeur et abaisse son objectif de cours à 3,9 E (contre 6,5 E).

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris +2.42%