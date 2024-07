Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air France: en baisse, un broker abaisse sa cible information fournie par Cercle Finance • 29/07/2024 à 17:29









(CercleFinance.com) - Air France cède près de 1% à Paris après que UBS a abaissé son objectif de cours à 12,05 E (au lieu de 18 E) avec une note d'achat confirmée.

Cet objectif représente toujours un potentiel de hausse de 44%.



'Bien que la pression sur les bénéfices soit à la baisse, nous pensons que cela est largement pris en compte dans le cours de la valeur' indique UBS.



Rappelons que le groupe a publié un résultat net de 165 millions d'euros au titre du deuxième trimestre 2024, en chute de 447 millions, avec une marge opérationnelle en baisse de 3,1 points à 6,5% malgré un chiffre d'affaires en hausse de 4,3% à 7,95 milliards d'euros.



Benjamin Smith, DG d'Air France, reste reste confiant dans la capacité du groupe à atteindre ses objectifs à moyen et long terme.







