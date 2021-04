Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France : émission de titres obligataires de 3MdsE Cercle Finance • 21/04/2021 à 08:39









(CercleFinance.com) - Air France-KLM a procédé avec succès à l'émission de titres obligataires super-subordonnés à durée indéterminée en trois tranches de 1 milliard d'euros, pour un montant total de 3 milliards d'euros. Dans le cadre de son plan de recapitalisation, la Société a procédé le 20 avril 2021 à l'émission de titres obligataires super-subordonnés à durée indéterminée pour un montant de 3 milliards d'euros, entièrement souscrits par l'Etat français. Cette opération est réalisée par voie de compensation des créances qu'il détenait sur la Société au titre du prêt d'actionnaires (ACC) accordé en mai 2020 et intégralement tiré, à hauteur de 3 milliards d'euros (les Titres Super-Subordonnés).

Valeurs associées AIR FRANCE-KLM Euronext Paris +3.24%