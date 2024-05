Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air France: dévoile les nouvelles cabines de ses Embraer 190 information fournie par Cercle Finance • 28/05/2024 à 13:00









(CercleFinance.com) - Air France annonce avoir présenté en avant-première les nouvelles cabines destinées à être installées sur tous les Embraer 190 opérés par sa filiale régionale HOP!. Le premier avion réaménagé décollera à l'automne 2024, marquant ainsi une amélioration significative de l'expérience des passagers sur les vols courts et moyens-courriers.



Les nouvelles cabines offriront notamment 110 sièges, disposés en configuration 2-2, revêtus de cuir et équipés de mousses ergonomiques pour davantage de confort et de durabilité.



Les nouveaux sièges, conçus en collaboration avec le fabricant français Expliseat et le designer Andrea Mocellin, sont fabriqués en fibres de carbone et en titane, offrant à la fois légèreté et solidité.



Ce projet s'inscrit dans la stratégie globale d'Air France visant à améliorer l'expérience des passagers tout en réduisant son empreinte environnementale.





Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris +3.03%