Air France: développe son service 'Train + Air' avec la SNCF information fournie par Cercle Finance • 24/11/2023 à 12:51









(CercleFinance.com) - Air France annonce que le service 'Train + Air' mis en place avec SNCF Voyageurs et permettant de combiner dans une même réservation des trajets en train et en avion va être étendu.



Huit nouvelles liaisons vont être ajoutée aux 33 liaisons de/vers Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly (via la gare de Massy TGV) qui étaient jusqu'alors proposées.



Ces nouvelles liaisons concernent Aix-en-Provence, Arras, Laval et Lille Flandres vers/depuis les aéroports de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, ainsi que Perpignan vers/depuis l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle.



Cette extension du réseau porte à 41 le nombre de liaisons en TGV INOUI proposées par Air France dans le cadre du service ' Train + Air ', désormais disponibles au départ de 22 gares.







Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -0.63%