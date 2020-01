Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France : des nouveaux vols pour Munich depuis Orly Cercle Finance • 07/01/2020 à 15:31









(CercleFinance.com) - Les clients d'Air France pourront rejoindre deux fois par jour Munich (Allemagne) depuis Paris-Orly dès le 29 mars 2020. Ces vols seront effectués en Embraer 190, d'une capacité de 100 sièges. Les clients d'Air France peuvent également rejoindre Munich depuis Paris-Charles de Gaulle grâce à 6 vols par jour. ' Avec cette nouvelle route, Air France poursuit le développement de son réseau moyen-courrier au départ de Paris-Orly, complémentaire à l'offre existante au départ de Paris-Charles de Gaulle. Après Genève (Suisse) et Alger (Algérie), lancées cet hiver, ainsi que Madrid (Espagne), également prévue dès le 23 mars 2020, Munich devient la quatrième destination moyen-courrier d'Air France au départ de Paris-Orly ' indique le groupe. En 2020, Air France proposera 11 nouvelles routes. Depuis Paris-Charles de Gaulle : Cracovie (Pologne), Séville, Alicante, Malaga et Valence (Espagne), Faro (Portugal), Monrovia (Liberia). Depuis Paris-Orly : Genève (Suisse), Alger (Algérie), Madrid (Espagne) et Munich (Allemagne).

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris +0.47%