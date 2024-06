Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air France : décroche de -4% sous 8,9E information fournie par Cercle Finance • 26/06/2024 à 13:56









(CercleFinance.com) - Air France valide une sérieuse alerte à la baisse: le titre décroche de -4% sous 8,9E (-50% depuis le zénith des 17,6E du 29/06/2023), pulvérisant le récent plancher des 9,50/9,60E testé à de multiples reprises du 5 mars au 30 avril, puis le support historique crucial des 9,214E du 15 avril.

La sortie du corridor 11/9,50E devrait déboucher sur un test des 8E (support oblique moyen terme, base du canal baissier actuel) dans la meilleure hypothèse, voir 7,10E si on prend comme référence 11,3E et 9,2E.

Un objectif assez paradoxal pour une année olympique, avec un maximum historique de voyageurs à transporter vers Paris.





Valeurs associées AIR FRANCE - KLM 8,90 EUR Euronext Paris -3,62%