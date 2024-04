Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air-France : de retour sous les 10E information fournie par Cercle Finance • 02/04/2024 à 15:41









(CercleFinance.com) - Air-France -qui vient de buter sur 10,33E est de retour sous le seuil psychologique des 10E et pourrait retracer le plancher des 9,50E du 19 mars.

En cas d'enfoncement, le prochain support se dessine vers 8E, support oblique long terme unissant les précédents creux majeurs de novembre 2020 et juillet 2022.



Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -2.27%