Air France: de nouveaux vols pour Cannes et la F1 de Monaco

(CercleFinance.com) - Air France lance de nouveaux vols spéciaux pour relier Los Angeles à la Côte d'Azur à l'occasion du Festival de Cannes et du Grand Prix de F1 de Monaco



Les 13 et 27 mai 2024, Air France proposera deux vols spéciaux permettant de relier en direct Los Angeles (Etats-Unis) et la ville de Nice (France).



Ces vols répondront à la forte demande des clients de la côte ouest américaine qui souhaitent profiter de la Côte d'Azur et de son célèbre Festival International du Film de Cannes, dont Air France est partenaire officiel, ainsi que du Grand Prix de F1 de Monaco.



Les vols seront opérés en Airbus A350 doté des toutes dernières cabines de la compagnie.



Air France proposera également quatre vols spéciaux entre New York-JFK et Nice à l'occasion du Festival international de la créativité Cannes Lions, qui se déroulera du 17 au 21 juin 2024.



Ces vols seront aussi assurés par un Airbus A350 doté des nouvelles cabines de la compagnie.





