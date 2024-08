Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air France: dans les starting blocks pour le départ des JO information fournie par Cercle Finance • 09/08/2024 à 13:00









(CercleFinance.com) - Air France indique être dans les starting blocks pour le chassé-croisé des athlètes olympiques et paralympiques des Jeux de Paris 2024 ce week-end et lundi prochain.



'A quelques jours de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris 2024, toutes les équipes d'Air France sont mobilisées pour le week-end clé du plus grand évènement sportif mondial, dont Air France est partenaire officiel' indique le groupe.



Le pic des départs est attendu lundi 12 août 2024, journée sur laquelle Air France prévoit de transporter près de 3 000 accrédités à bord de 280 vols.



'Avec 120 000 clients attendus au total sur cette journée, le trafic sera similaire à celui d'une journée de week-end de grands départs, ce qui est exceptionnel pour un lundi' indique la direction.



Plus de 125 agents d'escale Air France seront à pied d'oeuvre pendant 3 jours, les 10, 11 et 12 août 2024, pour enregistrer les bagages des athlètes et des délégations voyageant à bord d'Air France et de ses compagnies partenaires.



Air France prévoit également de transporter plus d'1 athlète paralympique sur 3 (35%) se rendant à Paris pour les Jeux de Paris 2024.





